Cina: Banca di sviluppo, saldo commerciale internazionale ammonta a 300 miliardi di dollari (2)

- "In quanto maggiore esportatore mondiale di materie prime, la Banca per lo sviluppo ha sempre aderito ai principi di sviluppo dell'inclusione e della condivisione dei risultati e dei rischi. Ha costantemente approfondito la cooperazione finanziaria con tutte le parti per fornire a lungo termine una realizzazione stabile e sostenibile dell'iniziativa Belt and Road", ha aggiunto Zhang. Il vicegovernatore dell'istituto di credito cinese ha spiegato che nella regione eurasiatica, la Cdb si basa sullo sviluppo regionale, sulle caratteristiche e la situazione di ciascun paese per promuovere l'integrazione economica tra Europa e Asia. "Come annunciato dal segretario generale Xi Jinping all'ultimo Forum Bri, abbiamo completato l'impegno del prestito speciale di 250 miliardi di yuan (oltre 35 miliardi di dollari) per continuare a promuovere attivamente e costantemente la realizzazione di questi progetti", ha spiegato Zhang. Il vicegovernatore ha poi sottolineato che con gli sforzi congiunti di tutte le parti, la cooperazione Bri nella regione eurasiatica continua ad approfondirsi. (Cip)