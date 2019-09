Rifiuti Roma: Palumbo (Pd), dopo revoca Aia tmb Salario subito bonifica

- Il consigliere capitolino del Pd e presidente della commissione Trasparenza, Marco Palumbo, commenta con soddisfazione la revoca dell’Aia, autorizzazione integrata ambientale, per il tmb di via Salaria e chiede che adesso Ama proceda all’immediata bonifica e all’indizione di un concorso internazionale per la riqualificazione del territorio. "La Regione l'aveva promesso ed ora, da ieri, la revoca dell'aia per il tmb di via Salaria è realtà – dichiara Palumbo – . Grazie all'impegno dell'assessore Valeriani ora Ama e Campidoglio non hanno più scuse per procedere alla bonifica del sito. L'azienda capitolina in tempi brevi riqualifichi tutta l'area rimuovendo anche l'impiantistica”. Palumbo spiega che “con il provvedimento regionale di revoca all'autorizzazione al trattamento dei rifiuti nel tmb Salario, non solo si è posto fine ad un incubo per migliaia di cittadini dei quartieri limitrofi costretti da anni a sopportare i miasmi provenienti dall'impianto, ma si è anche chiesto in tempi brevi la riqualificazione ambientale dell'area”. (segue) (Com)