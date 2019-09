Cina: vendite veicoli a nuova energia in calo del 15,8 per cento ad agosto

- Le vendite di veicoli di nuova energia (Nev) in Cina sono diminuite per il secondo mese consecutivo ad agosto, scendendo del 15,8 per cento da un anno fa a 85 mila unità. Lo hanno rivelato i dati diffusi oggi dall'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam). Le vendite di veicoli Nev della Cina hanno registrato il suo primo declino su base annua del 4,7 per cento a luglio. Per i primi otto mesi del 2019, le vendite di Nev sono state pari a 793 mila unità, in crescita del 32 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I dati Caam hanno anche mostrato che le vendite di automobili il mese scorso sono diminuite del 6,9 per cento da un anno fa a 1,96 milioni di unità. Le vendite di automobili in gennaio-agosto sono state inferiori dell'11 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. (segue) (Cip)