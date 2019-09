Cina: vendite veicoli a nuova energia in calo del 15,8 per cento ad agosto (2)

- Le autorità cinesi hanno annunciato che le esenzioni fiscali sugli acquisti di veicoli di nuova energia (Nev) continueranno fino al 2020 per aumentare lo sviluppo verde del paese e mantenere un forte mercato interno. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che cita una dichiarazione congiunta emessa dal ministero delle Finanze e dall'Amministrazione delle imposte statali, secondo cui dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, i nuovi veicoli per l'energia godranno della tassa di acquisto gratuita. "Xinhua" spiega che la Cina ha intensificato da alcuni anni gli sforzi per promuovere l'uso dei Nev per alleviare la pressione sull'ambiente, offrendo esenzioni fiscali e sconti sugli acquisti di auto. Il governo ha inoltre incoraggiato le case automobilistiche a costruire più fabbriche Nev e a migliorare la tecnologia. Nei primi quattro mesi dell'anno, la Cina ha registrato una forte crescita delle vendite di veicoli Nev con 360 mila vendite, in aumento del 59,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il governo all'inizio di questo mese ha annunciato misure per incrementare le vendite di auto, come proibire ai governi locali di imporre un limite al consumo e all'uso di Nev. (Cip)