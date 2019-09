Spazio: Giappone, incendi blocca lancio razzo verso Stazione spaziale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio divampato presso una piattaforma di lancio del centro spaziale di Tanegashima, in Giappone, ha costretto l’operatore dell’infrastruttura a bloccare il lancio di un razzo vettore verso la Stazione spaziale internazionale (Iss). Mitsubishi Heavy Industries aveva pianificato il lancio della navicella per il rifornimento Kounotari8 dell’agenzia aerospaziale giapponese Jaxa tramite un razzo vettore H-2B alle ore 6.33 di stamattina, ora locale. Il Kounotari8 doveva trasportare 5,3 tonnellate di rifornimenti agli astronauti dell’Iss. Alle ore 3.05 i tecnici del centro spaziale di Tanegashima hanno rilevato un incendio presso una ventola per la dispersione di scarichi e fiamme in fase di decollo del razzo. Non è ancora chiaro se l’incendio sia stato provocato da una fuga di carburante. (Git)