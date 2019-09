Cina: vicepremier Hu, Pechino intende rafforzare collaborazione Bri con paesi euroasiatici

- La Cina è pronta a collaborare con i paesi euroasiatici per rafforzare ulteirormente la cooperazione bilaterale e promuovere ulteriormente lo sviluppo di alta qualità dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). Lo ha affermato il vicepremier cinese, Hu Chunhua, in un discorso programmatico pronunciato durante la cerimonia di apertura del Forum economico euro-asiatico 2019, che si è tenuto a Xi'an, capitale della regione nord-occidentale dello Shaanxi. "La Cina è pronta a lavorare con i paesi euro-asiatici per attuare il consenso e i risultati raggiunti nel secondo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale, espandere ulteriormente la cooperazione commerciale e migliorare la connettività delle infrastrutture", ha affermato Hu, aggiungendo che la regione euroasiatica è diventata la area centrale e dimostrativa nel promuovere congiuntamente la cooperazione Bri. Hu ha affermato che il governo di Pechino è impegnato a promuovere l'apertura a un livello superiore, ed ha espresso l'auspicio che i partecipanti al forum possano rafforzare la comunicazione e gli scambi attraverso la piattaforma per dare maggiori contributi allo sviluppo e alla prosperità della regione euroasiatica.(Cip)