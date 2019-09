Cina-Usa: premier Li incontra delegazione imprenditori statunitensi

- Il premier cinese Li Keqiang ha incontrato una delegazione imprenditoriale statunitense in visita a Pechino, e ha scambiato opinioni sull'attuale situazione delle relazioni commerciali fra Cina e Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che la delegazione è composta da imprenditori statunitensi e da alcuni ex funzionari di alto livello. "Quest'anno ricorre il 40mo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche tra la Repubblica popolare cinese e gli Stati Uniti. Negli ultimi 40 anni, i due paesi hanno assistito a un dinamismo dei legami economici e commerciali con risultati vantaggiosi per entrambe le parti", ha affermato Li. Pur sottolineando l'importanza di ampi interessi comuni tra Cina e Stati Uniti, il premier ha suggerito che entrambe le parti, conformemente al consenso raggiunto dai due capi di Stato, dovrebbero seguire i principi di uguaglianza e rispetto reciproco, cercare un terreno comune e continuare a esplorare approcci accettati da entrambe le parti per risolvere le differenze. (segue) (Cip)