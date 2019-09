Imprese: Jack Ma lascia la guida di Alibaba (2)

- Ma cederà la presidenza dell’azienda all’amministratore delegato, Daniel Zhang Yong. Il fondatore di Alibaba manterrà un seggio nel consiglio di amministrazione aziendale, che però dovrebbe lasciare alla scadenza dell’attuale mandato, a luglio 2020. Oggi Ma è l’uomo più ricco della Cina: la sua fortuna personale è stimata da “Forbes” in 34,6 miliardi di dollari. L’ex insegnante di inglese ha dichiarato di voler tornare al settore dell’istruzione, e concentrarsi sulle attività di beneficenza. Durante l’evento di ieri, Ma ha dichiarato che il passaggio del testimone “non segna il pensionamento di Jack Ma, ma l’avvento di una successione sistemica”. Zhang, che ha assunto il ruolo di ad nel 2015, è ritenuto l’ideatore di numerose iniziative di Alibaba; in una videintervista pubblicata da Alibaba lo scorso dicembre, il manager ha illustrato la sua visione aziendale per il prossimo decennio, concentrandosi sul tema dell’efficienza. (Cip)