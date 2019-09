Cina: regione del Guangxi Zhuang promuove cooperazione Ia con l'Asean (2)

- Il Guangxi, che vanta collegamenti marittimi e terrestri con l'Asean, sta costruendo il porto informativo Cina-Asean per rafforzare la cooperazione digitale con il sud-est asiatico. "Il vertice ha lanciato la richiesta di chiarimento per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dell'industria dei big data nel Guangxi", ha dichiarato Wang Jingjing, direttore regionale del Guangxi della società cinese di intelligenza artificiale iFlytek. Wang ha affermato che iFlytek punta a creare un istituto sulle lingue dell'Asean nel Guangxi per facilitare la comunicazione tra Cina e paesi dell'associazione. (Cip)