Afghanistan: rappresentante cinese all'Onu, aiutare paese in sviluppo sicurezza (2)

- "La comunità internazionale dovrebbe fornire formazione, finanziamenti e supporto tecnico e aiutare l'Afghanistan a contrastare efficacemente la minaccia del terrorismo, della criminalità transnazionale e del traffico di droga", ha aggiunto l'inviato cinese. Prima che Zhang parlasse, Tadamichi Yamamoto, rappresentante speciale del segretario generale per l'Afghanistan, ha notato che la violenza si è intensificata negli ultimi giorni in diverse parti del paese. "I recenti attacchi degli insorti a Kunduz, Baghlan e Farah, e soprattutto gli attacchi multipli a Kabul, destano serie preoccupazioni", ha affermato, sollecitando le parti in conflitto a ridurre la violenza e le vittime civili e dimostrare la loro serietà per la pace. Yamamoto ha notato che anche il crescente numero di civili uccisi durante le operazioni antiterrorismo e gli attacchi aerei è preoccupante, ed ha chiesto alle parti di rivedere il modo in cui conducono le loro operazioni per proteggere i civili e minimizzare i danni collaterali. (Cip)