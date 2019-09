Imprese: analisti, Cina sarà primo mercato del nuovo Iphone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a 200 milioni di unità del nuovo iPhone di Apple potrebbero essere vendute in tutto il mondo, e la Cina si preannuncia il primo mercato. E' quanto prevedono gli analisti di settore in concomitanza con il lancio del nuovo apparecchio di Apple in tre versioni, avvenuto martedì, con processori aggiornati, nuove funzionalità della fotocamera, e servizi di streaming video in competizione con Netflix e Walt Disney. Gli analisti di Wedbush hanno affermato che il ciclo di aggiornamento potrebbe tradursi in circa 180 milioni di vendite di iPhone nei prossimi 12 mesi, con circa 60-70 milioni di consumatori in Cina che procederanno all'aggiornamento. (segue) (Cip)