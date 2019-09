Imprese: analisti, Cina sarà primo mercato del nuovo Iphone (2)

- Gli analisti di Bank of America stimano che ci siano 200 milioni di iPhone 6 e modelli precedenti pronti per essere aggiornati. Dal 1° settembre il governo degli Stati Uniti ha imposto una tariffa del 15 per cento sui beni prodotti in Cina come orologi "intelligenti" e cuffie wireless. La tariffa su smartphone come iPhone entrerà in vigore dal 15 dicembre. Secondo le stime riferite dal quotidiano "Nanyang Post", le vendite di Apple in Cina quest'anno sono aumentate, trainate principalmente dai rivenditori online che offrono sconti sugli iPhone. "Quando Apple ha abbassato il prezzo dell'iPhone XR in Cina, la domanda ha mostrato una notevole flessibilità e prevediamo che Apple abbasserà il prezzo di alcuni modelli", hanno detto gli analisti di Bank of America. (Cip)