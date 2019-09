Cina-Usa: ministero Esteri commenta dissequestro apparecchiature Huawei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Huawei ha respinto le accuse di furto di brevetti di fotocamere di smartphone. Lo riferisce la stampa cinese, dopo che il "Wall Street Journal" ha riferito che il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato indagini su Huawei in relazione ai presunti furti di brevetti. "Nessuna delle principali tecnologie di Huawei è stata oggetto di un procedimento penale contro la società e nessuna delle accuse sollevate dal governo degli Stati Uniti è stata supportata da prove attendibili", recita una nota diffusa dall'azienda. "Condanniamo fermamente gli sforzi concertati del governo degli Stati Uniti per screditare Huawei e frenare la sua posizione di leader nel settore", prosegue la nota pubblicata dalla compagnia cinese. La società ha dichiarato che i suoi rappresentanti hanno incontrato Rui Pedro Oliveira, un cittadino portoghese che ha accusato Huawei di aver rubato i suoi brevetti per fotocamere per smartphone, nel 2014 su sua richiesta, ma la società non ha utilizzato il suo design nelle fotocamere per smartphone. (segue) (Cip)