Giappone-Corea del Sud: Omc boccia i dazi anti-dumping si Seul (2)

- L’opinione pubblica giapponese si schiera sempre più convintamente a sostegno delle restrizioni alle esportazioni commerciali verso la Corea del Sud varate dal governo del primo ministro conservatore Shinzo Abe. Lo attesta un sondaggio effettuato lo scorso fine settimana dal quotidiano “Nikkei” e da Tv Tokyo. Il 67 per cento dei giapponesi consultati – il 9 per cento in più rispetto a un analogo sondaggio effettuato alla fine di luglio – ha dichiarato di appoggiare i controlli alle esportazioni di materiali per i semiconduttori entrati in vigore lo scorso 4 luglio. L’opposizione alle misure restrittive è rimasta invece invariata, al 19 per cento. Il braccio di ferro commerciale ingaggiato da Tokyo con Seul gode di un sostegno bipartisan: è favorevole il 78 per cento dell’elettorato conservatore, ma anche il 60 per cento di quanti non si identificano con la maggioranza del premier Abe. (segue) (Git)