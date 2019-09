Infrastrutture: Taiwan estenderà la linea ferroviaria ad alta velocità

- Taiwan aggiungerà una nuova sezione alla linea ferroviaria ad alta velocità che percorre la costa occidentale dell’isola. Lo ha annunciato ieri il primo ministro di Taiwan, Su Tseng.chang, preannunciando opportunità di sviluppo in nuove aree dell’isola. Ad oggi, ha spiegato Su, i regolatori stanno confrontando quattro differenti opzioni per collegare l’attuale capolinea meridionale dell’alta velocità, Kaohsiung, alla contea di Pingtung. Il progetto, ha spiegato il premier, combinerebbe il trasporto di persone e merci, e contribuirebbe ad aumentare nel complesso la competitività di Taiwan. Il completamento del progetto richiederà circa un decennio, e costerà almeno 55,4 nuovi dollari di Taiwan (1,77 miliardi di dollari). Le tempistiche dell’annuncio sembrano dettate in parte da esigenze elettorali: il governo di Taipei sta tentando di aumentare il proprio consenso in vista delle elezioni del prossimo anno promuovendo lo sviluppo nel sud dell’isola. (Cip)