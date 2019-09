Imprese: cso Purdy, gli Stati Uniti hanno bisogno di Huawei

- Gli Stati Uniti hanno bisogno di Huawei più di quanto Huawei abbia bisogno degli Stati Uniti. Lo ha affermato ieri Andy Purdy, responsabile della sicurezza di Huawei Technologies Usa, aggiungendo che il divieto imposto da Washington alle forniture Usa all'azienda "danneggerà gli Stati Uniti in modo sostanziale". Secondo quanto riportato dell'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Purdy ha spiegato che circa il 30 per cento dei componenti dei prodotti globali di Huawei proviene dagli Stati Uniti, e che l'anno scorso Huawei ha speso 11 miliardi di dollari per acquistare tecnologie e componenti da circa 130 aziende statunitensi. "Senza acquisti da parte di Huawei quelle società statunitensi perderanno entrate, è ciò potrebbe incidere su 40mila posti di lavoro negli Usa", ha detto Purdy in una conferenza stampa tenutasi a margine del Telecom World 2019 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu). (segue) (Cip)