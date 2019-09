Imprese: cso Purdy, gli Stati Uniti hanno bisogno di Huawei (2)

- Il governo degli Stati Uniti a maggio ha annunciato che avrebbe "vietato le transazioni che presentavano un rischio inaccettabile" per il paese, dichiarando un'emergenza nazionale su quelle che sosteneva fossero minacce tecnologiche e ha annunciato restrizioni alla vendita e al trasferimento delle tecnologie statunitensi su Huawei. "Tuttavia, tutte queste tecnologie hanno già superato l'autorizzazione per dimostrare che non danneggiano la sicurezza degli Stati Uniti, ecco perché possono essere acquistate e vendute da noi in tutto il mondo", ha affermato Purdy. Inoltre, circa 40 operatori di telecomunicazioni e decine di migliaia di residenti rurali negli Stati Uniti non sarebbero contenti se non potessero più utilizzare le apparecchiature Huawei, che si sono dimostrate sicure e hanno un prezzo competitivo, ha aggiunto Purdy. (segue) (Cip)