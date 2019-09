Imprese: cso Purdy, gli Stati Uniti hanno bisogno di Huawei (3)

- "Nel frattempo, Huawei ha avuto un incredibile successo senza una significativa penetrazione nel mercato degli Stati Uniti", ha aggiunto Purdy, spiegando che Huawei spera di avere una conversazione con le autorità Usa e chiede "fiducia attraverso la verifica". Non ci sono prove di alcuna violazione da parte di Huawei, ha affermato il responsabile dell'azienda. "Il blocco di Huawei non renderà gli Stati Uniti più sicuri", ha aggiunto. "A causa della raffinatezza degli aggressori nel cyber spazio e della loro capacità di hackerare virtualmente le apparecchiature di chiunque, la comunità mobile ha bisogno di standard obiettivi e trasparenti per quanto riguarda la sicurezza", ha aggiunto Purdy. Per quanto riguarda il divieto all'acquisto di componenti negli Stati Uniti, Yang Chaobin, presidente della linea di prodotti 5G di Huawei, ha affermato che Huawei ha iniziato a stabilire un meccanismo di continuità aziendale 10 anni fa."Huawei ha un principio: per qualsiasi componente dei nostri prodotti non faremo affidamento su alcun fornitore o paese singoli", ha detto Yang. (segue) (Cip)