Giappone: il premier Shinzo Abe effettua un consistente rimpasto di governo

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha effettuato oggi un consistente rimpasto della sua compagine di governo, in vista di sfide come l’aumento della tassazione sui consumi in programma il 1° ottobre. Il premier ha deciso di sostituire ben 17 dei 19 ministri dell’Esecutivo, dopo la vittoria conseguita dal Partito liberaldemocratico (Ldp), di cui è presidente, e dalla formazione alleata, il nuovo partito Komeito, alle elezioni per la Camera alta tenute questa estate. L’obiettivo del primo ministro giapponese sembra essere quello di consolidare e rafforzare il consenso goduto dall’esecutivo, come suggerisce la nomina a ministro dell’Ambiente di Shinjiro Koizumi, figlio dell’ex premier Junichiro Koizumi e astro nascente dell’Ldp, ritenuto un futuro candidato al ruolo di capo del governo. (segue) (Git)