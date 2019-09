Cina-Germania: Pechino si oppone fermamente a incontro ministro Maas-Joshua Wong

- La Cina ha espresso forte insoddisfazione e ferma opposizione alla Germania per aver consentito al leader anti-governativo di Hong Kong, Joshua Wong, di entrare nel paese per impegnarsi in attività anti-cinesi, e per il suo incontro con il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in risposta alle notizie dei media secondo cui Maas ha incontrato a Berlino Wong, uno dei leader delle proteste pro democratiche del 2014 e di quelle in corso nell'ex colonia britannica dallo scorso giugno. "Gli affari di Hong Kong sono affari interni della Cina e nessun governo, organizzazione o individuo straniero ha il diritto di interferire", ha detto Hua. "Qualsiasi parola, atto o complotto che tenti di costituirsi includendo forze straniere e con l'intento di dividere il paese è destinato al fallimento", ha aggiunto la portavoce. (segue) (Cip)