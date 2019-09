Cina-Germania: Pechino si oppone fermamente a incontro ministro Maas-Joshua Wong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hua ha poi affermato che è scorretto da parte dei media tedeschi inscenare "spettacoli politici" con protagonisti i separatisti cinesi. "Ciò costituisce una mancanza di rispetto per la sovranità della Cina e una interferenza con i suoi affari interni", ha puntualizzato il portavoce. Durante la sua visita in Cina, la scorsa settimana, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha espresso chiaramente il suo sostegno al principio "un paese, due sistemi" e l'opposizione alla violenza, ha detto Hua. "Non possiamo fare a meno di chiedere quale sia lo scopo della Germania, che consente a Wong di visitare il paese in questo momento e incontrarsi con Maas", ha affermato il funzionario. "Sollecitiamo la parte tedesca a mantenere le sue promesse ed evitare di inviare segnali sbagliati ai separatisti di Hong Kong". Il portavoce ha anche esortato il ministro degli Esteri tedesco a rispettare le leggi e le norme di base che regolano le relazioni internazionali. (segue) (Cip)