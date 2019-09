Cina-Germania: Pechino si oppone fermamente a incontro ministro Maas-Joshua Wong (5)

- Studenti di Hong Kong hanno formato catene umane attraverso il territorio dell’ex colonia britannica nella giornata di ieri, 9 settembre, in segno di solidarietà con i manifestanti antigovernativi a seguito dei violenti scontri di domenica. Gli studenti di oltre un centinaio di scuole secondarie e diversi loro docenti, alcuni vestiti di nero e con indosso maschere, hanno intonato slogan contro il governo e formato catene umane attorno ai plessi scolastici prima dell’inizio delle lezioni. La polizia di Hong Kong ha annunciato l'arresto di 157 persone per atti violenti in diverse parti della città da venerdì scorso a ieri, lunedì 9 settembre. Lo riferisce la stampa cinese. "Questi atti sono chiaramente in contrasto con gli interessi degli abitanti, e la polizia continuerà a mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza e consegnare i trasgressori alla giustizia", ha riferito il sovrintendente capo per le relazioni con il pubblico della Polizia di Hong Kong, Tse Chun-chung, durante una conferenza stampa. (segue) (Cip)