Afghanistan: esplosione vicino ad ambasciata Usa a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forte esplosione è stata avvertita oggi, 10 settembre, vicino all'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul, nella capitale dell'Afghanistan, poco dopo mezzanotte (intorno alle 21.30 in Italia). Secondo quanto riferito dalla stampa statunitense, un dipendente dell'ambasciata, raggiunto telefonicamente, ha confermato l'esplosione ma non ha rilasciato dettagli. Si tratta del primo attacco nella capitale afgana da quando il presidente Donald Trump ha bruscamente interrotto i colloqui tra Usa e talebani, vicini ad un apparente accordo per porre fine alla più lunga guerra americana. I talebani hanno affermato che la decisione di Trump di terminare bruscamente i colloqui di pace costerà la vita a molti statunitensi. L'esplosione è avvenuto in occasione dell'anniversario dell'attacco dell'11 settembre contro gli Stati Uniti. Funzionari statunitensi e afgani non hanno ancora commentato la notizia. La scorsa settimana due autobombe hanno scosso Kabul, uccidendo diversi civili e due membri della missione Nato nel paese. Trump ha detto che la morte di un soldato statunitense in una di quelle esplosioni è il motivo per cui ha definito “morti” i colloqui tra gli Stati Uniti e i talebani. (Was)