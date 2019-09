Difesa: Brasile, aeronautica militare riceve il primo dei 36 caccia Gripen della Saab (3)

- Durante la cerimonia di consegna del primo aereo, il ministro della Difesa, Fernando Azevedo, ha sottolineato che il Gripen non solo aumenta "la capacità operativa dell'aeronautica brasiliana, ma promuove anche una partnership che garantisce il trasferimento di tecnologia in Brasile, oltre che promuovere ricerca e sviluppo industriale in entrambi i paesi". Oltre ai tecnici della Saab anche 350 brasiliani tra ingegneri e tecnici, partecipano attivamente al programma di trasferimento tecnologico, inclusi corsi di formazione in Svezia. Inoltre, nel 2016, la Saab ha aperto un Centro progetti e sviluppo Gripen accanto ai capannoni della Embraer all'aeroporto di San Paolo dove ingegneri brasiliani e svedesi lavorano insieme per sviluppare il progetto. La previsione è che se tutto andrà bene, tutti e 36 gli aerei saranno consegnati entro il 2024. Sul suo sito Web, Saab riconosce che l'accordo siglato con il Brasile all'inizio del 2014 "ha consolidato la reputazione di Saab in America Latina". Secondo Saab, questo è stato "il più grande affare nella storia dell'azienda". (Brb)