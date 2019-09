Brasile: salute di Bolsonaro in miglioramento ma non si prevedono dimissioni

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, presenta "un continuo miglioramento della sua salute", ma non ci sono previsioni di dimissione. E' quanto rivela un bollettino medico pubblicato oggi, 10 settembre, dall'ospedale Vila Nova Star di San Paolo dove Bolsonaro è ricoverato da domenica per sottoporsi a un intervento chirurgico per il trattamento dell'ernia incisionale nella regione dell'addome. Si tratta del quarto intervento chirurgico cui il presidente Bolsonaro è stato sottoposto da quando è stato accoltellato a settembre dello scorso anno nel corso della campagna elettorale. Secondo il bollettino, stamattina Bolsonaro ha fatto la doccia e ha in previsione di camminare lungo i corridoi dell'ospedale. Ha dormito bene, si è svegliato riposato e non ha segni di febbre 48 ore dopo l'intervento chirurgico. (segue) (Brb)