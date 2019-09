Brasile-Paraguay: progressi su infrastrutture di interconnessione e integrazione produttiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra i due paesi sono state recentemente caratterizzate dallo scandalo scoppiato in Paraguay per il trattato segreto sullo sfruttamento dell'Energia di Itaipù siglato tra i due governi nel mese di maggio e venuto alla luce lo scorso mese luglio. I governi dei due paesi avevano poi annullato il primo agosto il controverso accordo. I due paesi hanno riavviato quindi i negoziati "a livello tecnico" con l'obiettivo di "definire lo schema di assegnazione della potenza" generata da Itaipù alle due imprese di stato che amministrano la distribuzione elettrica per il Paraguay (Ande) e per il Brasile (Eletrobras). La vicenda aveva dato origine in Paraguay ad una profonda crisi istituzionale che aveva investito la figura del presidente Abdo Benitez, colpito da un procedimento di messa in "stato d'accusa" da parte dell'opposizione. (segue) (Abu)