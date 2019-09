Brasile: Agenzia delle entrate presenta tassa sui prelievi e depositi bancari

- Il vicesegretario generale dell'Agenzia delle entrate brasiliana (Receita federal), Marcelo de Sousa Silva, ha presentato oggi, 10 settembre, il nuovo piano di tassazione sui prelievi e sui depositi bancari studiato dal governo per sostituire la precedente imposta nota come Contributo provvisorio sul movimento finanziario (Cpmf). Secondo quanto presentato de Sousa Silva, il nuovo piano prevedrebbe il pagamento di una tassa dello 0,40 per cento per ogni prelievo e deposito di denaro e dello 0,20 per cento per ogni transazione con carta di debito o di credito. La proposta è stata presentata nel corso del Forum nazionale delle tasse, organizzato da Sindifisco a San Paolo. L'idea elaborata da governo e Agenzia delle entrate è che il contributo sui pagamenti sostituisca gradualmente il contributo del datore di lavoro sulle buste paga, il contributo sociale sul reddito netto (Csll) e anche l'imposta sulle operazioni finanziarie (Iof). (segue) (Brb)