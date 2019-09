Brasile: Agenzia delle entrate presenta tassa sui prelievi e depositi bancari (2)

- Il governo ha stimato che l'attuale imposta sui salari (sia i contributi versati dal datore di lavoro che le detrazioni del dipendente), che attualmente si attesta al 43,5 per cento, è "molto al di sopra" di altri paesi della regione, come il Messico (19,7 per cento) e Cile (7 per cento), il che rappresenta un "scoraggiamento all'assunzione di lavoratori". La norma allo studio dell'agenzia delle entrate si affianca alla proposta di riforma tributaria elaborata dal governo che stabilisce un'unica tassa (flat tax) chiamata Imposto sulle operazioni con beni e servizi (Ibs). La tassa sostituirà le tre attuali imposte federali (Ipi, Pis e Cofins), l'imposta statale (Icms) e l'imposta comunale (Ibs). L'Ibs sarà suddiviso in tre tassi: federale, statale e municipale. Federazione, stati e municipi a loro volta potranno fissare importi diversi per l'aliquota a seconda delle necessità. (Brb)