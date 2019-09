Brasile: incendi Amazzonia, governo di Mato Grosso chiede riconoscimento stato di emergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ondata di incendi dolosi che ha interessato varie aree della foresta amazzonica brasiliana ha causato una preoccupante accelerazione della deforestazione registrata nei primi otto mesi dell'anno. Secondo i dati diffusi questa mattina dall'Istituto nazionale di ricerca spaziale brasiliano (Inpe), divulgando i dati raccolti dal sistema di controllo satellitare Monitoraggio della deforestazione in tempo reale (Deter), la deforestazione nella foresta amazzonica brasiliana è aumentata di oltre il doppio ad agosto 2019 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Complessivamente, nell'arco dei primi otto mesi dell'anno, è andato distrutto oltre il 90 per cento in più di territorio della foresta rispetto allo stesso periodo del 2018. Secondo quanto rivelato dall'Inpe solo ad agosto, mese nel quale la foresta amazzonica è stata colpita da un'ondata di incendi senza precedenti, sono andati distrutti 1.700 chilometri quadrati di foresta in aumento del 223 per cento rispetto ad agosto 2018 quando la deforestazione aveva colpito 526 chilometri di territorio. (segue) (Brb)