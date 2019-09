Brasile: incendi Amazzonia, governo di Mato Grosso chiede riconoscimento stato di emergenza (5)

- Spinta dai dati negativi di agosto la deforestazione è praticamente raddoppiata anche nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2019. Nei primi otto mesi dell'anno sono andati distrutti 6.404 chilometri quadrati di foresta pluviale, rispetto ai 3.336 chilometri quadrai del 2018, segnando un aumento del 91,9 per cento. I dati del sistema Deter mostrano un continuo aumento della deforestazione amazzonica dal 2012. Quell'anno, la perdita fu di 4.571 chilometri quadrati. Nel 2016 la deforestazione ha raggiungo complessivamente i 7.893 chilometri quadrati e l'anno successivo i 7.536 chilometri quadrati. Secondo il fondatore e ricercatore dell'Istituto di ricerca sull'Amazzonia (Ipam), Paulo Moutinho, quest'anno la deforestazione potrebbe superare, per la prima volta dal 2008, la soglia dei 10.000 chilometri quadradi. "Si tratta di un aumento molto significativo se si considera che, in poco più di sei mesi, abbiamo già raggiunto il tasso medio degli ultimi anni di circa 6.000- 7.000 chilometri quadrati", afferma Moutinho in un'intervista per il quotidiano "OGlobo". "Se il governo non interviene, si porrebbero praticamente cancellare tutti gli sforzi fatti negli anni per ottenere la riduzione della velocità di deforestazione che abbiamo registrato 2005 al 2012, un periodo che ha visto un calo di quasi l'80 per cento del tasso di distruzione della foresta pluviale". (Brb)