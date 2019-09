Usa: New Jersey chiede ai produttori e venditori di armi di rafforzare controlli

- Il New Jersey potrebbe porre fine ai rapporti commerciali con i rivenditori e i fabbricanti di armi se non adotteranno misure per limitare le vendite illegali di armi da fuoco. Lo ha detto ieri, 10 settembre, il governatore democratico dello Stato, Phil Murphy, che ha firmato un ordine esecutivo che chiede a tutti i fabbricanti di armi o rivenditori che attualmente vendono armi nel New Jersey di rivelare in che modo controllano gli acquirenti e impediscono la vendita illegale. Lo Stato chiederà anche ai rivenditori e ai produttori di armi come attualmente promuovono la sicurezza delle armi e assistono alle indagini delle forze dell'ordine sul possesso criminale di armi da fuoco. Lo Stato non intratterrà rapporti commerciali con i rivenditori che non riescono a condurre controlli in background o mancano di politiche che vietano la vendita di armi a persone con una storia di malattie mentali o condanne. Il New Jersey attualmente spende circa 70 milioni di dollari all'anno in pistole, parti e munizioni, in gran parte per le forze dell'ordine. (Was)