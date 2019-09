Difesa: Brasile, aeronautica militare riceve il primo dei 36 caccia Gripen della Saab (2)

- Una volta passati tutti i test, dal 2021, l'aereo sarà consegnato alle autorità brasiliane che completeranno l'assemblaggio dei sistemi d'arma in patria. La commessa brasiliana per la Saab prevede produzione di 36 velivoli Gripen, 28 monoposto modello "E" e 8 biposto modello "F", per un valore di 4,55 miliardi di dollari. Il contratto, inoltre, prevede anche l'acquisto di un sistema completo di armi, formazione, pezzi di ricambio, supporto, pianificazione e manutenzione. Tra i sistemi d'arma anche i missile aria-aria Meteor, testato sui jet Gripen, che offre capacità multi-tiro contro bersagli in manovra da jet, droni (Uav) e missili da crociera, in un ambiente di contromisure elettroniche (Ecm) e con una portata di oltre 100 chilometri. Il motore a getto di carburante solido consente la navigazione a una velocità superiore a mach 4. Il contratto per la fornitura di 100 missili aria-aria Meteor per equipaggiare i caccia ha un valore di 200 milioni di euro (segue) (Brb)