Iran-Usa: Washington monitorerà spedizioni petrolifere iraniane e acquisti cinesi

- Dan Brouillette, vicesegretario del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, ha dichiarato che le spedizioni di petrolio iraniano saranno monitorate e che Washington prenderà in considerazione la "designazione" o l'inserimento nella lista nera di qualsiasi parte identificata che viola le sanzioni. Brouillette ha poi aggiunto che, malgrado le compagnie petrolifere cinesi come Sinopec siano riuscite a ridurre le loro spedizioni di petrolio iraniano, non è chiaro quali parti del governo cinese potrebbero ancora acquistare petrolio iraniano. “Continueremo questa campagna di massima pressione perché vogliamo che l'Iran cambi," ha affermato Brouillette, ripreso dal quotidiano "New York Times". "Se la gente fosse identificata, il Tesoro li designerà. Ci sono alcune domande su chi (in Cina) sta effettivamente facendo gli acquisti ... se è il governo cinese che sta facendo gli acquisti", ha detto durante una visita ad Abu Dhabi. Lo scorso anno gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni contro l'Iran, dopo essersi ritirati da un accordo nucleare del 2015 tra Teheran e sei potenze mondiali. Nel tentativo di ridurre a zero le vendite dell'Iran, Washington a maggio ha posto fine alle esenzioni dalle sanzioni per gli importatori di petrolio iraniano. (Was)