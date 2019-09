Usa-Arabia Saudita: pressioni dei senatori al principe ereditario saudita su omicidio Khashoggi

- Il senatore indipendente del Maine, Angus King, e il senatore repubblicano dell'Indiana, Todd Young, hanno fatto pressioni al principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, per l'omicidio del giornalista del “Washington Post”, Jamal Khashoggi, avvenuto l'anno scorso. Lo hanno detto gli stessi senatori statunitensi all'emittente televisiva “Cnn”. Anche se King ha rifiutato di divulgare i dettagli della conversazione privata, il senatore ha però riferito che lui e Young sono stati "molto, molto diretti" nella loro conversazione con il principe ereditario, chiarendo che la questione di Khashoggi rimane un "grande ostacolo" nelle relazioni tra Usa-Arabia Saudita. I senatori hanno incontrato bin Salman durante il loro recente viaggio nella regione come parte di una delegazione congressuale in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. (Was)