Canada: elezioni federali, al via domani la campagna elettorale per il voto del 21 ottobre

- La campagna elettorale per le elezioni federali in Canada avrà inizio domani, 11 settembre, quando il primo ministro Justin Trudeau chiederà al governatore generale del paese, Julie Payette, di sciogliere il parlamento e notificare gli atti necessari per tenere le elezioni in ciascuno dei 338 distretti federali canadesi. Secondo quanto riferisce la stampa nazionale, dopo aver chiesto lo scioglimento del parlamento, Trudeau dovrebbe organizzare un primo comizio poco dopo il lancio della campagna. La scadenza per la richiesta di Trudeau era fissata per domenica prossima. Le elezioni si terranno il 21 ottobre, con una campagna elettorale della durata di cinque settimane e mezzo, estremamente corta se paragonata a quella delle ultime elezioni federali del 2015, durata per 78 giorni. (segue) (Res)