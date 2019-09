Usa: sanità, i non assicurati in aumento per la prima volta dal 2009

- Il numero di persone senza assicurazione sanitaria negli Stati Uniti è aumentato di 2 milioni dal 2017, raggiungendo un totale di 27,5 milioni nel 2018. È la prima volta che i dati del censimento segnano un aumento dei non assicurati dal 2009, prima che la riforma sanitaria Affordable Care Act, conosciuta come “ObamaCare,” entrasse in vigore e ampliasse notevolmente la copertura. Il tasso totale delle persone senza copertura sanitaria è aumentato all'8,5 percento nel 2018 dal 7,9 percento nel 2017. I funzionari del censimento hanno affermato che l'aumento è dovuto ad un calo del numero di persone, compresi i bambini, coperti da programmi pubblici come il Medicaid, che provvede a fornire aiuti alle fasce con basso reddito salariale. Anche il numero di bambini senza assicurazione è aumentato dello 0,6 per cento nel 2018. L'attuale amministrazione ha indebolito l'”ObamaCare”, che il presidente Trump voleva abolire, e rafforzato i requisiti per il Medicaid. (Was)