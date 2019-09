Brasile: incendi Amazzonia, governo di Mato Grosso chiede riconoscimento stato di emergenza

- Il governo dello Stato brasiliano di Mato Grosso ha chiesto al governo federale che venga riconosciuto lo stato di emergenza a causa dell'enorme numero di incendi registrato nell'area della foresta amazzonica che ricade all'interno dei confini dello Stato. La misura è stata firmata dal governatore Mauro Mendes e pubblicata nell'edizione di oggi, 10 settembre della Gazzetta ufficiale dello stato (Doe). Il governo statale invierà ora al governo centrale un rapporto dettagliato nel quale giustifica la richiesta. Se riconosciuto, lo stato di emergenza consente per un periodo non superiore a 60 giorni azioni di emergenza, come l'acquisto di beni e materiali senza gara di appalto, oltre che autorizzare l'intervento da parte del governo federale anche attraverso l'invio di forze armate. Nello stato, secondo i dati dell'Istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe) sono stati registrati 8.030 incendi nel solo mese di agosto 2019, in aumento di oltre il 230 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Nel testo preparato dal governo dello stato si parla anche di un allarme per futuri roghi a causa del basso tasso di umidità registrato nell'area, tra il 7 e il 20 per cento, e dei conseguenti possibili danni alla salute della popolazione. (segue) (Brb)