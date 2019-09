Difesa: Brasile, aeronautica militare riceve il primo dei 36 caccia Gripen della Saab

- La compagnia svedese Saab ha consegnato all'Aeronautica militare brasiliana (Fab) il primo dei 36 caccia Gripen acquistati dal governo brasiliano nel 2014 per l'ammodernamento della flotta. La cerimonia di consegna ha avuto luogo ieri, 10 settembre, nella città di Linköping, in Svezia, alla presenza del ministro della Difesa brasiliano, Fernando Azevedo, del comandante dell'aeronautica militare, generale Antonio Carlos Moretti Bermudez e delle autorità civili e militari brasiliane e svedesi. Sebbene già consegnato all'aeronautica brasiliana, l'F-39 Gripen non dovrebbe arrivare in Brasile prima del 2021. A partire da ieri, il velivolo e ogni singolo componente o attrezzatura sarà sottoposta un complesso programma di test in Svezia. Il primo volo sperimentale ha avuto luogo ad agosto di quest'anno. Si è trattato di un volo inaugurale di circa un'ora che è servito agli ingegneri per valutare la maneggevolezza di base, il comportamento del velivolo a diverse altitudini e velocità e il funzionamento dei sistemi operativi. (segue) (Brb)