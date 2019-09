Roma: venerdì alla biblioteca hub culturale "Moby Dick" la presentazione del libro fotografico "I volti della canapa"

- "I volti della canapa" è il titolo del libro fotografico di Maria Novella De Luca, edito da Crowdbooks a maggio 2019, che sarà presentato a Roma, venerdì 13 Settembre presso la Biblioteca Hub Culturale Moby Dick a Garbatella. Un viaggio italiano lungo anni. Un progetto che attraversa la penisola da nord a sud raccontando storie di uomini e donne che utilizzano la cannabis come terapia per mantenere o raggiungere un livello di vita qualitativamente dignitoso. "Maria Novella De Luca, fotoreporter 'emozionale' per anni - si legge nella presentazione dell'evento - ha raccolto testimonianze e catturato sensazioni di chi ancora oggi lotta per il diritto alla cura, regalandoci una dispensa di scatti che riflettono la quotidianità, accompagnati da parole di affetto e amicizia: sentimenti che, nel tempo, sono indissolubilmente maturati. Con la prefazione di Marco Pinna - redattore e photoeditor del National Geographic Italia - e del senatore Luigi Manconi, gli interventi di medici, farmacisti, specialisti e associazioni, il lettore viene introdotto dapprima nella realtà medico-scientifica, per poi scendere, accompagnato per mano,nella delicata sfera delle patologie e dei pazienti. Un reportage dalle tinte umane e profonde, che coglie scorci di quotidianità nello sguardo di chi ha deciso di intraprendere un percorso complesso dettato dalla necessità di una migliore qualità di vita, contrapposto alle difficoltà di prescrizione, di costo e di reperimento dei medicinali a base di cannabis terapeutica". (segue) (Com)