Roma: venerdì alla biblioteca hub culturale "Moby Dick" la presentazione del libro fotografico "I volti della canapa" (3)

- " 'I volti della canapa' analizza in maniera facile ed esaustiva i primi timidi passi del cambiamento e la disomogeneità legislativa che ancora caratterizza il Bel Paese. Il risultato è un racconto fotografico emozionante e coinvolgente, in grado di dare voce non solo alle difficoltà 'burocratiche', ma anche a realtà che possono essere di incoraggiamento, speranza e lotta per il diritto alla cura. 'I volti della canapa' è il toccante viaggio fotografico di Maria Novella De Luca attraverso gli occhi di persone comuni. Storie di persone - conclude - che si vogliono bene e che lottano per loro stessi: nella legalità, al fianco di scienza e medicina. Accanto a Maria Novella De Luca alla presentazione interverranno Marco Pinna redattore e photo editor del National Geographic Italia, che ha curato l’editing del libro, Pierangelo Cifelli dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, tra i primi medici in Italia ad utilizzare preparazioni galeniche con fitocannabinoidi e la testimonianza di una paziente che lotta contro la fibromialgia. (Com)