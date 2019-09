Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi partecipa alla cerimonia in ricordo delle vittime dell'11 settembre 2001.Piazza di Porta Capena (ore 9:55)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi partecipa alla celebrazione dei 150 anni dell'Associazione Italiana Editori.Auditorium Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin (ore 10:45)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi presenta +BusXRoma per Corcolle. Presenti il presidente di Atac Paolo Simioni, l'assessore alla Città in Movimento Linda Meleo e il presidente del Municipio VI Roberto Romanella.Giardini di Corcolle, piazza Mondavio (ore 12:30)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo sarà presente alla celebrazione dei 150 anni dell'Associazione Italiana Editori – Aie.Auditorium Parco della Musica, via De Coubertin (ore 10:30) (segue)(Rer)