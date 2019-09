Brasile: governo aumenta stima di crescita del Pil 2019 allo 0,85 per cento (3)

- Il dipartimento di politica economica del ministero dell'Economia brasiliano ha rivisto al ribasso anche le aspettative dell'inflazione per il 2019, misurate dall'Indice nazionale dei prezzi al consumo (Ipca), riducendole dal 3,8 per cento di luglio al 3,6 di oggi. A contribuire principalmente alla riduzione il calo dei prezzi dei prodotti alimentari. Le aspettative di inflazione per quest'anno sono inferiori all'obiettivo fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale al 4,25 per cento, con un intervallo di tolleranza dal 2,75 al 5,75 per cento. Anche il "Focus" della Bc di questa settimana aveva ieri ridotto nuovamente la stima dell'inflazione per il 2019, portandola dal 3,59 per cento stimato il 2 settembre al 3,54 per cento. (Brb)