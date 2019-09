Governo: Di Maio, a ottobre si devono tagliare definitamente i 315 parlamentari

- A ottobre “si devono tagliare definitivamente i 315 parlamentari”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanni Floris al programma a diMartedì in onda questa sera su La7. “Abbiamo davanti ottobre, novembre e dicembre prima della Legge di bilancio. Per me a ottobre si devono tagliare definitivamente i 315 parlamentari. Mancano due ore di lavoro alla camera ed è fatta”, ha dichiarato il ministro degli Esteri. “Il passato vede attacchi continui forti del Movimento 5 Stelle al gruppo dirigente. Con lo scetticismo che avevo io, mi sono seduto a quel tavolo e ho visto che vi era la convergenza per fare cose buone per gli italiani. Queste cose buone devono arrivare adesso”, ha sottolineato il ministro. “Dobbiamo avviare riforma della giustizia – ha aggiunto - perché dal primo gennaio 2020 scatterà la norma sulla prescrizione. Dobbiamo dimezzare i tempi della giustizia”. (Sic)