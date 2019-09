Governo: Di Maio, "alla Legge Fornero non si torna"

- Alla legge Fornero “non si torna”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanni Floris al programma a “diMartedì” in onda questa sera su “La7”. “Ci stanno accusando di voler toccare ‘quota 100’: alla Legge Fornero non si torna”, ha dichiarato Di Maio, facendo riferimento ad alcune dichiarazioni di esponenti della Lega. “Questa è una garanzia che dà il Movimento 5 Stelle”. Rispondendo ad una domanda su un mutamento del Movimento 5 Stelle in questi ultimi mesi non più sentimento “della piazza”, Di Maio ha dichiarato: “Il Movimento 5 Stelle non è cambiato. Lo voglio dire chiaramente”.(Sic)