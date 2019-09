Migranti: Di Maio, dobbiamo gestire il problema "al di là degli slogan"

- L’immigrazione è l’unico grande tema su cui negli ultimi mesi si sono creati l’identità una sedicente destra e una sedicente sinistra, tuttavia ora “dobbiamo gestire il problema, al di là degli slogan”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanni Floris al programma a “diMartedì” in onda questa sera su “La7”. Rispondendo ad una domanda sul tipo di atteggiamento che avrà il nuovo governo e in particolare il Movimento 5 Stelle sul fenomeno dell’immigrazione e sugli sbarchi delle navi delle Ong, il ministro ha dichiarato che verranno riviste le normative in base alle indicazioni fatte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, precisando: “L’obiettivo (per quanto riguarda il fenomeno migratorio) è avviare un meccanismo europeo, che è già attivo, ma che deve essere più veloce, che deve distribuire negli altri paesi le persone che arrivano qui”. Rispondendo sull'eventuale sbarco degli 84 migranti a bordo della nave Ocean Viking dell'ong Sos Mediterranée e di Medici Senza Frontiere, Di Maio ha rivelato che già a partire da questa mattina “si è attivato quel meccanismo europeo che sta contattando” i vari paesi europei. Il ministro ha inoltre aggiunto che con il ministero degli Affari esteri vi è la volontà di fare un programma per investire nella formazione di giovani africani: “Se li aiutiamo nella formazione, creano imprese e creano lavoro”. Infine, Di Maio si è detto “contento” dell’incarico di ministro dell'Interno a Luciana Lamorgese, “che è un prefetto e non ha neanche i social (network)”.(Sic)