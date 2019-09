Usa: Washington annuncia nuove sanzioni contro Hamas, pasdaran e altri gruppi terroristici

- Gli Stati Uniti hanno annunciato oggi, 10 settembre, sanzioni contro una "vasta gamma di terroristi e loro sostenitori", che include il gruppo palestinese Hamas, i Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran), al-Qaeda e Stato islamico (Is), alla vigilia dell'anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre. “Dagli orribili attacchi dell'11 settembre, il governo degli Stati Uniti ha riorientato i suoi sforzi contro il terrorismo per adattarsi costantemente alle minacce emergenti", ha dichiarato il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. Le sanzioni hanno preso di mira inoltre 15 leader, individui ed entità affiliati dell'Is, Hezbollah e altre organizzazioni con un nuovo ordine esecutivo emesso dal presidente Donald Trump. L'inquilino della Casa Bianca ha annunciato un ordine esecutivo che “modernizza le sanzioni antiterrorismo che migliora significativamente la capacità di sanzionare i sostenitori del terrorismo e privarli del supporto finanziario, materiale e logistico”, si legge in un comunicato della Casa Bianca. (Was)