Usa-Iran: Pompeo suggerisce che Trump potrebbe incontrare Rouhani "senza condizioni preliminari"

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha annunciato oggi, 10 settembre, che il presidente Donald Trump potrebbe incontrare l'omologo iraniano Hassan Rouhani alle Nazioni Unite "senza condizioni preliminari". Poco dopo l'annuncio delle dimissioni del consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton, a Pompeo è stato chiesto se poteva prevedere un incontro tra Rouhani e Trump alla fine di questo mese. Pompeo ha risposto "Certo", chiarendo che Trump ha detto che è aperto all'incontro con Rouhani senza condizioni preliminari. Allo stesso tempo, il segretario al Tesoro statunitense Steven Mnuchin ha dichiarato che "il presidente ha chiarito, è felice di organizzare un incontro senza precondizioni, ma stiamo mantenendo la campagna di massima pressione". Secondo alcune ricostruzioni stampa, Washington ha proposto di organizzare un incontro Trump-Rouhani, che potrebbe aver luogo il 25 settembre, durante la prossima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Teheran deve ancora rispondere alla nuova proposta, ma in precedenza Rouhani aveva dichiarato che Teheran era aperta ai colloqui se Washington avesse interrotto “il bullismo” e revocato le sanzioni per “tornare alla logica e alla saggezza". (Was)