Rifiuti Roma: revocata Aia per tmb Salario, chiusura è definitiva

- Il tmb di via Salaria è definitamente chiuso. L'assessore regionale del Lazio, Massimiliano Valeriani, ha ritirato l'autorizzazione integrata ambientale. Lo rende noto il presidente del III municipio di Roma Giovanni Caudo che in un post su Facebook pubblica la nota dell'assessore che annuncia appunto la revoca dell'Aia. "Con determina della direzione regionale per il ciclo dei rifiuti è stata ritirata l'autorizzazione integrata ambientale all'azienda Ama per l'impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria - si legge nella nota di Valeriani pubblicata da Caudo su Facebook -. Nel centro del Salario, danneggiato lo scorso anno da un incendio, non potranno essere più stoccati e trattati i rifiuti indifferenziati da parte dell'azienda capitolina. Dopo la richiesta avanzata dall'Ama, la Regione ha mantenuto il suo impegno con le istituzioni locali e i cittadini del quadrante Salario ritirando l'Aia per l'impianto di trattamento dei rifiuti. Ora l'azienda proceda in tempi brevi alla bonifica e alla riqualificazione ambientale" (Rer)