Brasile: raccolto di cereali e semi oleosi da record con 242,1 milioni di tonnellate

- La Compagnia nazionale di rifornimento (Conab) ha reso noto che il Brasile ha chiuso il raccolto 2018/19 di cereali e semi oleosi con una produzione record di 242,1 milioni di tonnellate. Secondo la Conab il raccolto brasiliano è cresciuto del 6,4 per cento rispetto alla stagione precedente, grazie alla crescita dei raccolti di mais e cotone, aumentato del 35,9 per cento. Questo ha controbilanciato il dato della produzione di soia, raccolto principale del paese, diminuito rispetto al record del 2017/18. La soia ha registrato una riduzione del 3,6 per cento nella raccolta, raggiungendo 115 milioni di tonnellate, a causa della siccità in Paraná e Mato Grosso do Sul. Tuttavia, è stato il secondo più grande raccolto di semi oleosi nella storia brasiliana. Le esportazioni di soia sono state stimate in 70 milioni di tonnellate, rispetto a un record di 83,3 milioni di tonnellate dell'anno precedente. La produzione di grano nel processo di raccolta è stata stimata in 5,4 milioni di tonnellate, praticamente stabile rispetto alle previsioni di agosto e rispetto alla scorsa stagione. La raccolta totale del mais è stata stimata a quasi 100 milioni di tonnellate, con un aumento del 36,9 per cento con un record di 73,8 milioni di tonnellate raccolte. Pertanto, il Brasile potrebbe esportare un record di 35 milioni di tonnellate, rispetto a circa 24 milioni della scorsa stagione.(Brb)