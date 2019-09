Usa: uragano Dorian, nelle Bahamas sale a 50 il bilancio delle vittime

- L'uragano Dorian, che si è abbattuto la scorsa settimana sulle Bahamas, ha ucciso almeno 50 persone, in gran parte sull'Isola di Grand'Abaco. Secondo quanto riferito da Carl Smith, portavoce dell'agenzia di gestione delle emergenze delle Bahamas, sarebbero circa 2.043 le persone sfollate dopo il passaggio di Dorian e attualmente accolti in rifugi sull'isola più popolosa dell'arcipelago, New Providence. Molti altri stanno con amici o parenti. Dorian ha colpito le Bahamas con venti a 200 miglia all'ora (320 km all'ora) ed è stato uno degli uragani caraibici più forti mai registrati, segnando il peggior disastro della storia delle Bahamas. Non è chiaro se l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, impegnata nella lotta contro l'immigrazione illegale, faciliterà l'entrata nel paese concedendo lo status di protezione temporanea (Tps) alle persone delle Bahamas colpite dall'uragano Dorian.(Was)